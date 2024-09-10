Montella'nın milli takım raporu: 15 maçta 40 futbolcu

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, 15 maçta 40 futbolcu oynattı



A Milli Futbol Takımı, Montella yönetimindeki 15. sınavını İzlanda karşısında verdi. Ay-yıldızlı ekip, İtalyan teknik adam idaresinde 10'u resmi ve 5'i özel bu maçlarda 7 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 yenilgi yaşadı. Söz konusu müsabakalarda 22 kez fileleri havalandıran milli takım, kalesinde 21 gol gördü.

Ay-yıldızlı ekip, Montella ile Hırvatistan (1-0), Letonya (4-0), Almanya (3-2), Gürcistan (3-1), Çekya (2-1), Avusturya (2-1) ve İzlanda (3-1) maçlarını kayıpsız geçerken, Galler (1-1), (0-0) ile İtalya (0-0) müsabakalarında beraberlikle yetindi.

Milli takım, Macaristan (0-1), Avusturya (1-6), Polonya (1-2), Portekiz (0-3) ve Hollanda (1-2) karşısında sahadan mağlubiyetle ayrıldı.



13 FARKLI GOLCÜ



Vincenzo Montella yönetiminde geride kalan 15 maçta 22 gole ulaşan A Milli Takım'da 13 farklı isim gol sevinci yaşadı.



İzlanda maçında 3 kez ağları havalandıran Kerem Aktürkoğlu, toplam 5 golle bu dönemin en skorer ismi oldu. Cenk Tosun 3, Barış Alper Yılmaz, Hakan Çalhanoğlu ile Merih Demiral ikişer gol buldu. Arda Güler, Ferdi Kadıoğlu, Kenan Yıldız, Mert Müldür, Samet Akaydin, Yunus Akgün, Yusuf Sarı ile Yusuf Yazıcı da birer gol üretti.



Bu gollerin sadece 7'si maçların ilk yarılarında atılırken, 15 gol ikinci 45 dakikalık bölümlerde kaydedildi. Karşılaşmaların son 15 dakikalık bölümde 7 gol atıldı.



Söz konusu gollerin 16'sı ayakla, üçer tanesi de kafa vuruşu ve penaltı atışlarından üretildi.