Montero'nun yeni adresi belli oldu

Beşiktaş, İspanyol stoperi Fransicso Montero ile yollarını ayırdığını açıklamıştı.

İspanya 2. lig ekibi Racing Santander, 25 yaşındaki savunmacıyla 30 Haziran 2026 tarihine kadar sözleşme imzalandığını duyurdu.

BEŞİKTAŞ'TAN TEŞEKKÜR PAYLAŞIMI

Beşiktaş ise eski oyuncusu Montero'ya bir teşekkür paylaşımında bulundu.

Siyah-beyazlıların paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

"Beşiktaşımızın kazandığı bir Süper Lig, bir Türkiye Kupası ve bir Süper Kupa şampiyonluğunda pay sahibi olan özverili çalışmaları ve beyefendi kişiliğiyle taraftarlarımızın sevgisini kazanan Francisco Montero’ya Kulübümüze katkıları için teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz."