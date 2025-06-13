Morata eşyalarını topladı, Galatasaray'a veda ediyor
Galatasaray'ın golcüsü Morata, İstanbul’daki tüm eşyalarını İspanya’ya gönderdiği öne sürüldü.
Galatasaray'da forma giyen İspanyol golcü Alvaro Morata'nın eşyalarını, bavullarını toplattığı ve İspanya'ya gönderdiği iddia edildi.
Takvim'de yer alan habere göre; Tecrübeli golcünün sarı kırmızılılar'dan ayrılma noktasına geldiği belirtildi.
Bir başka iddia ise İspanyol golcü Morata'yla karşılıklı bir fesih olacağı yönünde.
Galatasaray'da 16 maça çıkan yıldız golcü, 7 gol atarken 3 asist yapmıştı.
Galatasaray'ın yıldız golcüsü Alvaro Morata'nın Uluslar Ligi finalinde kaçırdığı penaltı sonrası Portekiz kupayı kazanmış İspanyollar yıkılmıştı.
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