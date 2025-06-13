Morata eşyalarını topladı, Galatasaray'a veda ediyor

Galatasaray'da forma giyen İspanyol golcü Alvaro Morata'nın eşyalarını, bavullarını toplattığı ve İspanya'ya gönderdiği iddia edildi.



Takvim'de yer alan habere göre; Tecrübeli golcünün sarı kırmızılılar'dan ayrılma noktasına geldiği belirtildi.



Bir başka iddia ise İspanyol golcü Morata'yla karşılıklı bir fesih olacağı yönünde.



Galatasaray'da 16 maça çıkan yıldız golcü, 7 gol atarken 3 asist yapmıştı.



Galatasaray'ın yıldız golcüsü Alvaro Morata'nın Uluslar Ligi finalinde kaçırdığı penaltı sonrası Portekiz kupayı kazanmış İspanyollar yıkılmıştı.