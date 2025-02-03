Morata, Galatasaray tarihindeki 208. yabancı futbolcu oldu

Galatasaray'da İspanyol yıldız Alvaro Morata'nın transfer edilmesiyle kulüp tarihindeki yabancı oyuncu sayısı 208'e yükseldi.



Sarı-kırmızılılar, eski adı Türkiye 1. Futbol Ligi olan Süper Lig'in başladığı 1959 sezonundan bu transfer dönemine kadar 6 kıta ve 53 ülkeden 207 yabancı futbolcuyla sözleşme imzaladı.



Ara transfer dönemindeki ilk transferini ikas Eyüpspor'dan milli futbolcu Ahmed Kutucu'yu katarak gerçekleştiren Galatasaray, ilk yabancı transferinde de Morata'yı renklerine bağladı. İspanyol santrfor, kulüp tarihinin 208. yabancı oyuncusu olarak kayıtlara geçti.

ALTINCI İSPANYOL



İtalya'nın AC Milan SPA Kulübü'nden satın alma opsiyonlu 1 yıllığına bonservisi kiralanan Alvaro Morata, Galatasaray forması giyecek altıncı İspanyol futbolcu olacak.





Sarı-kırmızılı kulüpte 2011'de Albert Riera'nın alınmasıyla başlayan süreçte İspanyol Jose Rodrigues, Inaki Pena, Juan Mata ve Angelino kadroya katıldı.



KARİYERİ DİKKATİ ÇEKİYOR



İspanya'nın son dönemde yetiştirdiği en önemli santrforlardan Morata, kariyerinde kazandığı başarılar ön plana çıkıyor.



İspanya Milli Futbol Takımı'nın 84 müsabakada giyip, 37 kez ağları sarsan 32 yaşındaki futbolcu, birer kez Avrupa şampiyonluğu ve Uluslar Ligi şampiyonluğu yaşadı.



Atletico Madrid altyapısından yetişip, Real Madrid'e geçen Morata, sonrasında Juventus, Chelsea, Atletico Madrid ve Milan gibi Avrupa'nın dev kulüplerinin formasını terletti. Toplamda 200 milyon avrodan fazla bonservis bedeli ödenen Alvaro Morata, 614 resmi müsabakada 222 kez fileleri havalandırdı.



Morata, 2 kez UEFA Şampiyonlar Ligi, birer kez FIFA Kulüpler Dünya Kupası, UEFA Süper Kupası ve UEFA Avrupa Ligi, ikişer kez İspanya ve İtalya ligi, 3 kez İtalya Kupası, 2 kez İspanya Kupası, 1 kez İngiltere Kupası, 2 kez İtalya Süper Kupası şampiyonlukları yaşadı.



EN FAZLA YABANCI BREZİLYA'DAN



Galatasaray, 1959'dan bu yana transfer hakkını en fazla Brezilyalılardan yana kullandı.



Sarı-kırmızılı ekip, 64 yılda 25 "Sambacı"yı kadrosuna kattı. Yugoslavya 16 futbolcuyla bu alanda ikinci, Romanya ise 15 oyuncuyla üçüncü sırada yer aldı.



TÜRK ASILLI YABANCILAR

Galatasaray'da başka ülke vatandaşı olan 7 Türk asıllı futbolcu forma giydi.



İsviçre pasaportu taşıyan Kubilay Türkyılmaz, Hakan Yakın ve Eren Derdiyok, Almanya vatandaşı olan Pierre Esser ve Kerem Demirbay, İsveç Milli Takımı'nda oynayan Jimmy Durmaz ile Avusturya pasaportuna sahip Yusuf Demir, sarı-kırmızılı formayı terletti.

