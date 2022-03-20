MotoGP Endonezya Grand Prix'sini Oliveira kazandı

MotoGP Dünya Şampiyonası'nda Portekizli pilot Miguel Oliveira birinci oldu. Şampiyona'nın 2. ayağı olan yarış Endonezya Grand Prix'sinde yapıldı.

Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonunda sezonun 2. mücadelesi, yağmur nedeniyle 1 saat 15 dakika geç başladı.



MotoGP'de 6 şampiyonluğu bulunan Repsol Honda pilotu Marc Marquez, ısınma seansında kaza yaptı. Beyin sarsıntısı geçiren Marquez, tedbir amaçlı yarışa katılmadı.



Batı Nusa Tenggara bölgesindeki Lombok Adası'nda yer alan 4,3 kilometrelik Uluslararası Mandalika Pisti'nde yapılan yarış, 20 tur sürdü.



7. cepten kalkan sürücü Oliveira, 5. turda aldığı liderliği yarışın sonuna kadar korudu ve kariyerinin 4. galibiyetini elde etti.



Bitiş çizgisini liderden 2.2 saniye sonra geçen Fabio Quartararo 2'nci, Oliveira'nın 3.1 saniye gerisindeki Johann Zarco ise 3. sırayı aldı.



Gresini takımından Enea Bastianini, 30 puanla pilotlar klasmanındaki liderliğini sürdürdü.



Sezonun 3. yarışı Arjantin Grand Prix'si, 3 Nisan'da koşulacak.

PİLOTLAR KLASMANI

1. Enea Bastianini (İtalya): 30 puan



2. Brad Binder (Güney Afrika): 28



3. Fabio Quartararo (Fransa): 27



4. Miguel Oliveira (Portekiz): 25



5. Johann Zarco (Fransa): 24

CHELSEA YENİ SAHİBİNİ ARIYOR