MotoGP Finlandiya Grand Prix'si 'jeopolitik durum' nedeniyle iptal edildi

MotoGP'nin Finlandiya Grand Prix'si, pist çalışmasındaki gecikmeler ve Rusya'nın Ukrayna'yı müdahalesinin oluşturduğu jeopolitik durum nedeniyle iptal edildi.

Haberler - Anadolu Ajansı 26.05.2022 - 11:44

MotoGP Finlandiya Grand Prix'si 'jeopolitik durum' nedeniyle iptal edildi

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

İlişkili Haberler

MotoGP'de 2022 takvimi açıklandı

MotoGP'de 2022 takvimi açıklandı

'da yapılacak olan MotoGP yarışı iptal oldu.

Uluslararası Motosiklet Federasyonu (FIM) tarafından yapılan yazılı açıklamada, "KymiRing'deki pisteki onay çalışmalarıyla bölgede devam eden jeopolitik durumun neden olduğu riskler, 2022'de Finlandiya 'sinin iptal edilmesini ne yazık ki zorunlu kıldı. Mevcut koşullar gecikmelere neden oldu ve yeni pistte devam eden çalışmaları riske attı." ifadeleri kullanıldı.

FIM, 10 Temmuz'da yapılması planlanan Finlandiya Grand Prix'sinin iptal edilmesiyle bu yılki takvimin 20 tura indirileceğini duyurdu.

YENİ LİDER MAX, MERCEDES İÇİN YENİ BAŞLANGIÇ

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...