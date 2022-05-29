MotoGP İtalya Grand Prix'sini Bagnaia kazandı

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İtalya Grand Prix'inde MotoGp'nin 8. ayağını Francesco Bagnaia kazandı.

Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonu MotoGP'de, İtalya'nın ev sahipliği yaptığı sezonun 8. yarışı yapıldı.



Floransa kenti yakınlarındaki 5,2 kilometrelik Mugello Pisti'nde 23 tur üzerinden yapılan MotoGP'de Bagnaia, 5. sıradan başladığı yarışı kazanarak, Ducati'nin evinde zafere ulaştı.



Bitiş çizgisini Bagnaia'dan 0.6 saniye sonra geçen Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha) 2'nci, liderin 1.9 saniye gerisindeki Aleix Espargaro (Aprilia) ise 3. sırayı aldı.



Sezonun 9. yarışı Barcelona/Katalonya Grand Prix'si 5 Haziran'da düzenlenecek.



İtalya'daki yarış sonrası pilotlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:



1. Fabio Quartararo (Fransa): 122 puan



2. Aleix Espargaro (İspanya): 114 puan



3. Enea Bastianini (İtalya): 94 puan



4. Francesco Bagnaia (İtalya): 81 puan



5. Johann Zarco (Fransa): 75 puan

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