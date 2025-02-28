MotoGp'de sezonun ilk yarışı Tayland'da

Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonu MotoGP, Tayland'ın ev sahipliği yapacağı sezonun ilk yarışıyla başlayacak.



Buriram bölgesindeki 4 bin 554 kilometrelik Uluslararası Chang Pisti'nde düzenlenecek organizasyonda sıralama turları 1 Mart Cumartesi günü TSİ 06.50'de, sprint yarışı ise aynı gün 11.00'de başlayacak. 26 turluk yarış ise 2 Mart Pazar günü TSİ 11.00'de start alacak.



MotoGP Dünya Şampiyonası'nda geçen sezon İspanyol Jorge Martin, şampiyon oldu.