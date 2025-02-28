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MotoGp'de sezonun ilk yarışı Tayland'da

MotoGP'de sezonun ilk yarışı, Tayland'ın ev sahipliğiyle başlayacak.

MotoGp'de sezonun ilk yarışı Tayland'da

Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonu MotoGP, 'ın ev sahipliği yapacağı sezonun ilk yarışıyla başlayacak.

Buriram bölgesindeki 4 bin 554 kilometrelik Uluslararası Chang Pisti'nde düzenlenecek organizasyonda sıralama turları 1 Mart Cumartesi günü TSİ 06.50'de, sprint yarışı ise aynı gün 11.00'de başlayacak. 26 turluk yarış ise 2 Mart Pazar günü TSİ 11.00'de start alacak.

MotoGP Dünya Şampiyonası'nda geçen sezon İspanyol Jorge Martin, şampiyon oldu.

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