Mourinho basın toplantısında çıldırdı, hakeme ateş püskürdü. Fotoğraflarla gösterdi

Eleştirilerini La Liga yönetimine de yönelten Mourinho, "Geri döndüğümde daha farklı bir La Liga bulacağımı düşünmüştüm. Yanılmışım, durum hiç de öyle değilmiş" dedi ve şunları söyledi.

"Eğer eşit şartlarda yarışmamıza izin verirlerse yarışırız. Bunun önceden hazırlandığını söylemek istemiyorum, sadece hata yaptıklarına inanmak istiyorum. Komite, 41 yaşında birini ve Real Madrid 'e karşı geçmişi olan bir diğerini atayarak hata yapmıştır... Bu stadyumda normal olmayan şeyler yaşanıyor. Osasuna'nın iptal edilen golü bir şaka, San Sebastián'da yaşananlar keza öyle..."

Mourinho'nun basın toplantısında fotoğraflarla gösterdiği pozisyonlar, Atletico Madrid oyuncuları Cuti Romero ve Lee Kang-in'in Jude Bellingham ile Federico Valverde'ye yaptığı ve Real Madrid cephesinin kırmızı kart beklediği sert müdahalelerdi.