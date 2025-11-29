Mourinho, Beşiktaş'taki krizi fırsata çevirecek

Beşiktaş'ta Rafa Silva krizi devam ediyor.



Takımdan ayrılmak isteyen, bu nedenle antrenmanlara ve maçlara çıkmayan Portekizli için transfer iddiaları ortaya atıldı.

Son olarak Portekiz basını, 32 yaşındaki futbolcu için eski takımı Benfica'nın devreye girdiğini yazdı.

Lizbon merkezli kulübün başkanı Rui Costa ise bu iddiaları yorumsuz bıraktı.



BAŞKANDAN AÇIKLAMA

Costa, "Rafa Beşiktaş'ın futbolcusu. O nedenle bu konuda yorum yapmak anlamsız. Taraftarlara transferle Noel hediyesi veremeyiz. Onlara hediye vermesi gereken bizim futbolcularımız. Yıl sonuna kadar oynayacağımız tüm maçları kazanmalılar." dedi.



PERFORMANSI

Silva, siyah beyazlı formayla çıktığı 65 maçta 23 gol atıp 16 da asist yapmıştı.