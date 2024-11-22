Mourinho, Cengiz Ünder için kararını verdi

Fenerbahçe'de Youssef En-Nesyri'nin ardından 15 milyon euroluk bonservis bedeliyle kulüp tarihinin en pahalı ikinci oyuncusu olan Cengiz Ünder için yeni bir iddia ortaya atıldı.

Sözcü'nün haberine göre, sarı-lacivertlilerin bu sezon çok fazla forma şansı bulamayan ve sakatlıklarla boğuşan milli oyuncu ile ara transferde yollarını ayıracağı öne sürüldü.

Öte yandan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun da kadroda tercih etmediği Cengiz'in başka bir takıma transferine onay verdiği aktarıldı.

27 yaşındaki oyuncu Fenerbahçe formasıyla bu sezon 3 maçta forma giyerken, gol ve asist katkısı sağlayamadı.