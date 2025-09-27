Mourinho eski öğrencisini istedi: İhtimali değerlendirdi

Fenerbahçe'den ayrılan kısa bir süre sonra Benfica'ya imza atan Jose Mourinho, Real Madrid'den öğrencisi Karim Benzema'yı istedi.



Mourinho'nun kariyerine Suudi Arabistan'da devam eden Benzema'yı aradığı iddia edildi.

"AMACI DÖNMEK DEĞİLDİR"



Mourinho, Gil Vicente'yi 2-1 yendikleri maçın öncesinde Benzema iddialarıyla ilgili futbolcuyu aramadığını belirterek, "Bu yaşta Avrupa futbolunu bırakıp Suudi Arabistan'a gittiğinizde, amacınızın geri dönmek olduğunu düşünmüyorum. Böyle bir ihtimal yok." dedi.



Marca, Mourinho'nun açıklamaları sonrası Al-Ittihad forması giyen Benzema'yı takımında görmek istediğini vurgulayan bir haber yayınladı. Haberde Portekizli çalıştırıcının Benzema ile iletişimde olduğu aktarıldı.



Mourinho'nun Fenerbahçe döneminde de Benzema'nın transferini istediği sıkça gündeme gelmişti.