Mourinho eski öğrencisini istiyor: Fenerbahçe'den Lo Celso atağı

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe için İngiliz basınından yeni bir iddia ortaya atıldı.
Express'in haberine göre, sarı-lacivertlilerin teknik direktör Jose Mourinho'nun talepleri doğrultusunda eski öğrencisi Giovani Lo Celso'yu gündemine aldığı öne sürüldü.
KADROSUNDA GÖRMEK İSTİYOR
Haberde Tottenham'ın Arjantinli orta sahayı gözden çıkardığı ve Portekizli çalıştırıcının eski öğrencisini kadrosunda görmek istediği vurgulandı.
Londra ekibiyle 24 resmi maça çıkan Lo Celso, buy mücadelelede 2 gol atıp, 2 asistlik performans sergiledi.
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