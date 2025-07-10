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Mourinho görüştü, Fenerbahçe dünya deviyle anlaştı: İmza için geri sayım

Transfer dönemini Jhon Duran'la açan ve adı birçok futbolcuyla anılan Fenerbahçe'nin sona geldiği bir isim daha belli oldu.

Mourinho görüştü, Fenerbahçe dünya deviyle anlaştı: İmza için geri sayım

Yaz transfer dönemindeki sessizliğini Al Nassr'dan Jhon Duran'ı 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna katarak bozan 'de hareketli günler yaşanıyor.

Duran sonrası takviyeleri merak edilen ve gündeminde birçok ismi barındıran sarı - lacivertliler, bir süredir Marco Asensio transferine yoğunlaşmıştı.

Günler öncesinde Paris Saint-Germain ile görüşmelere başlayan Fenerbahçe, en sonunda istediği anlaşmaya ulaştı.

FENERBAHÇE, PSG İLE ANLAŞTI

Foot Mercato'nun haberine göre sarı - lacivertliler, Asensio transferi için Paris Saint-Germain ile anlaşmaya vardı.

Mourinho görüştü, Fenerbahçe dünya deviyle anlaştı: İmza için geri sayım - 1

ASENSIO İLE GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Sarı-lacivertlilerin İspanyol futbolcuyla sözleşme görüşmelerini yürüttüğü ve yıllık maaş konusunda uzlaşmak için çaba sarf ettiği kaydedildi.

Ayrıca 'nin önerdiği yıllık ücretin 9 milyon euro olduğu, Asensio'nun beklentisinin ise daha yüksek olduğu öne sürüldü.

MOURINHO GÖRÜŞMÜŞTÜ

Marco Asensio için bir süredir hem PSG hem de oyuncu tarafıyla temaslarını sürdüren Fenerbahçe'de teknik direktör da devreye girmiş ve geçtiğimiz gün İspanyol yıldızla görüntülü bir görüşme gerçekleştirmişti.

Mourinho görüştü, Fenerbahçe dünya deviyle anlaştı: İmza için geri sayım - 2

PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezonun yarısında Aston Villa'ya kiralanan 29 yaşındaki futbolcu, PSG ve İngiliz kulübünde çıktığı 37 maçta 10 gol - 5 asistlik bir performans sergiledi.

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