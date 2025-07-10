Mourinho görüştü, Fenerbahçe dünya deviyle anlaştı: İmza için geri sayım

Yaz transfer dönemindeki sessizliğini Al Nassr'dan Jhon Duran'ı 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna katarak bozan Fenerbahçe'de hareketli günler yaşanıyor.



Duran sonrası takviyeleri merak edilen ve gündeminde birçok ismi barındıran sarı - lacivertliler, bir süredir Marco Asensio transferine yoğunlaşmıştı.



Günler öncesinde Paris Saint-Germain ile görüşmelere başlayan Fenerbahçe, en sonunda istediği anlaşmaya ulaştı.

FENERBAHÇE, PSG İLE ANLAŞTI



Foot Mercato'nun haberine göre sarı - lacivertliler, Asensio transferi için Paris Saint-Germain ile anlaşmaya vardı.