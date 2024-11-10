Mourinho için Real Madrid iddiası

Fenerbahçe'nin Teknik Direktörü Jose Mourinho için İspanyol basınından yeni bir iddia ortaya atıldı.

El Gol Digital'in haberine göre, Real Madrid taraftarının alınan sonuçlardan Carlo Ancelotti'yi sorumlu tuttuğu ve Mourinho'nun yeniden göreve getirilmesini istediği öne sürüldü.

Haberde Zinedine Zidane, Carlo Ancelotti, Fabio Capello ve Vicente del Bosque gibi isimlerde olduğu gibi Portekizli çalıştırıcının da ikinci bir şansı hak ettiğine inanılıyor.

Öte yandan Real Madrid'in Başkanı Florentio Perez'in de Mourinho'ya sıcak baktığı ve taraftarların talebini dikkate alacağı kaydedildi.

ANCELOTTI İÇİN KARAR VERİLEBİLİR

Perez'in üst üste alınan kötü sonuçların ardından Ancelotti'nin geleceğiyle ilgili karar vereceği bir konuma geldiği aktarıldı.

İNGİLİZ BASINI, NEWCASTLE UNITED İDDİASINI ORTAYA ATMIŞTI



Geçtiğimiz günlerde İngiliz basınından The Guardian ise, Jose Mourinho'nun Newcastle United'ı çalıştırmak istediğini iddia etmişti.