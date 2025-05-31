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Mourinho iddiası: Yardımcıları ile yollar ayrılacak!

Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun 4 yardımcısı ile yolların ayrılacağı öne sürüldü.

Mourinho iddiası: Yardımcıları ile yollar ayrılacak!

Sezonu kupasız kapatan 'de yönetimin teknik ekipte değişiklik yapmaya hazırlandığı belirtildi. 

Sabah'ın haberine göre Fenerbahçe Portekizli hocanın yardımcıları Foti, Rapetti, Fatiga ve Cerra ile yollarını ayıracak.

Ayrıca yönetimin, Mourinho ile bir görüşme gerçekleştirdiği ve bu zirvenin ardından gelecek sezon da takımın başında olması yönünde karar kıldığı aktarıldı.

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