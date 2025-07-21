Mourinho, "İlgilendiğimi itiraf edeyim" diyerek açıkladı

"İLGİLENDİĞİMİ İTİRAF EDEYİM" Tecrübeli çalıştırıcı, "Portekiz futbolunu takip ediyorum. Benfica'nın durumuyla daha çok ilgilendiğimi itiraf edeyim. Çünkü onlarla Şampiyonlar Ligi ön elemesinde eşleşme ihtimalimiz var. Sporting'in şampiyonluğunda kilit rol oynayan Gyökeres'e ilgi var. Onu da takip ediyorum." dedi.

ALMAN BASINI YENİ TRANSFERİ YAZDI



Alman basını Fenerbahçe'nin Stuttgart forması giyen Silas'la ilgilendiğini yazdı. Kicker'in haberine göre Fenerbahçe, Stuttgart'ın geçen sezon Kızılyıldız'a kiraladığı 26 yaşındaki kanat oyuncusu ile ilgileniyor.



Alman ekibi, 2026'da sözleşmesi sona eren Silas için 8 milyon euro talep ediyor. Haberde Stuttgart ve Fenerbahçeli yöneticilerin transfer için görüştüğünü ancak henüz bir anlaşma sağlanmadığına vurgu yapıldı.



Jhon Duran, Archie Brown ve Tarık Çetin'i kadrosuna katan sarı-lacivertliler, Milan Skriniar ve Marco Asensio transferinde de sona yaklaştı.