Mourinho ilk iç saha maçında 2 puan kaybetti, hakemlere yüklendi: "Balayı dönemi bitti"

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Jose Mourinho, Benfica kariyerindeki ilk iç saha maçında son dakikada yıkıldı.

Kırmızılar, seyircisi önünde Rio Ave ile 1-1 berabere kaldı.

86'ncı dakikada Sudakov'un golüyle öne geçen Benfica, 90+1'de Andre Luiz'in golüne engel olamadı. Lizbon ekibi bu sonuçla lider Porto'nun 4 puan gerisinde kaldı.

"ARKASINDA DURACAK KARAKTER YOKTU"



Maçın ardından VAR hakemini eleştiren Mourinho, "Maçın başrolü, federasyondan hakemi VAR'a çağıran kişi oldu. Orta hakemde kararlarının arkasında duracak karakter yoktu" ifadelerini kullandı.

BALAYI DÖNEMİ BİTTİ

Benfica'nın zayıf rakibi karşısında 2 puan kaybetmesi sonrası tribünlerde ve Portekiz basınında tepkiler vardı.

A Bola, "Balayı dönemi bitti" başlığıyla Mourinho'nun dönüşünün hayal kırıklığıyla başladığına vurgu yapıldı. Haberde Sporting ve Porto'nun gerisinde kalındığı da aktarıldı.

Record ise şu ifadelere yer verdi:

"25 yıl sonra Mourinho, yeniden Benfica’nın başına geçti. Stadyum da, oturduğu yedek kulübesi de farklıydı ama ilginçtir ki, 28 Eylül 2000’de UEFA Kupası’nda Halmstads’a karşı (2-2) aldığı beraberlik gibi, yine beraberlikle döndü.



Sonunda, sonuçtan hayal kırıklığına uğramış halde Silaidopoulos ile tokalaştı ve tünele yöneldi, ardından sahaya geri dönerek taraftarların takıma yönelik ıslıklarını duydu."