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"Mourinho ısrar ediyor" diyerek duyurdular: Fenebahçe'nin Hakan Çalhanoğlu teklifinin ayrıntıları ortaya çıktı

Galatasaray'a transferi rafa kalkan A Milli Takım'ın Kaptanı ve Inter'in yıldızı Hakan Çalhanoğlu, Fenerbahçe ile görüşmelere başladı.

"Mourinho ısrar ediyor" diyerek duyurdular: Fenebahçe'nin Hakan Çalhanoğlu teklifinin ayrıntıları ortaya çıktı

Archie Brown ve Jhon Duran gibi isimlere imza attıran Fenerbahçe, ile temas kurdu.

İtalyan basını "Mourinho bu transfer için ısrar ediyor" diyerek, Fenebahçe'nin Çalhanoğlu teklifinin ayrıntılarını yazdı.

Galatasaray'a transfer çalımı atmak isteyen Fenerbahçe'nin Çalhanoğlu'nun bonservisi için 20 milyon euroluk bir teklif sunduğu belirtildi.

"Mourinho ısrar ediyor" diyerek duyurdular: Fenebahçe'nin Hakan Çalhanoğlu teklifinin ayrıntıları ortaya çıktı - 1

6 MİLYON EURO VE 3 YILLIK ANLAŞMA

Sportmediaset'in haberine göre; Milli yıldıza ise sezonluk 6 milyon euro ve bonusların yer aldığı 3 yıllık bir anlaşma önerileceği aktarıldı.

Mourinho'nun Çalhanoğlu'na kaptanlık ve 10 numaralı formayı vereceği de ayrıntılarda yer aldı.

GALATASARAY SORUSUNA YANIT

Son şampiyon Galatasaray da transferi için Inter'e teklifte bulunmuştu.

Inter Sportif Direktörü Piero Ausilio, Galatasaray ile ilgili gelen soruya şöyle yanıt verdi:

"Galatasaray ile görüştük ancak anlaşmaya varmanın imkansız olduğunu gördük. Denediler ancak daha öteye gitmedi."

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