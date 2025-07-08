Mourinho istedi, yönetim harekete geçti: Engel yine Comolli!

Jose Mourinho ile yeni sezonda şampiyonluk isteyen Fenerbahçe'nin ikinci hedefinde Jhon Duran'ın ardından Yves Bissouma var.

Sarı-lacivertliler, Premier Lig ekibi Tottenham Hotspur'da oynayan orta saha oyuncusunu renklerine bağlamak istiyor. Fenerbahçe cephesinin görüşmelerde başlangıç olarak 15 milyon euroluk bir teklif sunması bekleniyor.

30 MİLYON EURO BONSERVİS ÖDENMİŞTİ



İngiltere Premier Lig kulübü Tottenham ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Bissouma'nın güncel piyasa değeri ise 25 milyon euro.



30 milyon bonservisle alınan Bissouma geçen sezon Tottenham'da tüm kulvarlarda toplamda 44 maça çıktı ve iki gol kaydetti.