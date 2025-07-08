Mourinho istedi, yönetim harekete geçti: Engel yine Comolli!
Fenerbahçe'de Jose Mourinho, Jhon Duran'ın ardından gözüne Premier Lig'in yıldızını kestirdi, yönetim harekete geçti.
Jose Mourinho ile yeni sezonda şampiyonluk isteyen Fenerbahçe'nin ikinci hedefinde Jhon Duran'ın ardından Yves Bissouma var.
Sarı-lacivertliler, Premier Lig ekibi Tottenham Hotspur'da oynayan orta saha oyuncusunu renklerine bağlamak istiyor. Fenerbahçe cephesinin görüşmelerde başlangıç olarak 15 milyon euroluk bir teklif sunması bekleniyor.
30 MİLYON EURO BONSERVİS ÖDENMİŞTİ
İngiltere Premier Lig kulübü Tottenham ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Bissouma'nın güncel piyasa değeri ise 25 milyon euro.
30 milyon bonservisle alınan Bissouma geçen sezon Tottenham'da tüm kulvarlarda toplamda 44 maça çıktı ve iki gol kaydetti.
ENGEL YİNE COMOLLİ
Fenerbahçe'nin Bissouma transferindeki en büyük rakip yine Juventus oldu. Fenerbahçe’nin eski sportif direktörü Damien Comolli, Malili orta sahayı İtalyan devine getirmek için temaslara başladı.
Comolli ve Juventus, daha önce Fenerbahçe’nin ilgilendiği Jonathan David'i transfer etmişti.
Juventus'un David'le anlaşmasıyla birlikte Victor Osimhen transferi de rafa kalkmıştı.
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