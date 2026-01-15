Mourinho kabusu yaşıyor, bir haftada ikinci kez elendi

Portekiz Kupası'nda Porto ile Benfica karşı karşıya geldi. Porto tek golle rakibini yendi.



Bir dönem Türkiye'de görev yapan iki teknik direktörün karşılaştığı maçta Francesco Farioli, Jose Mourinho'yu Portekiz Kupası'ndan eledi.



Mourinho maç sonunda “Daha iyi olan takım kaybetti. Porto 45 dakika defans yaptı. DNA'sına sahip bir takıma karşı oyunu istediğimiz gibi kontrol ettik. Benfica baştan sona domine etti." açıklaması yaparken Ferioli, “Biz daha iyiydik ve kazandık.” ifadelerini kullandı.



BİR HAFTADA İKİNCİ VEDA



Bu skorla Mourinho, çıktığı son iki maçta iki kupaya birden veda etti. Benfica, Braga karşısında Portekiz Lig Kupası'nda Braga'ya 3-1 mağlup olarak veda etmişti.



Moruinho'nun bu maç sonrasında derbi karnesi tekrar gündeme geldi. 12 maçtır derbi kazanamayan Portekizli çalıştırıcı bu maçlarda 8 yenilgi ve 4 beraberlik yaşadı.



MAÇ SONU GÖNDERME



maç öncesinde Porto'nun analiz edilmesi kolay bir takım olduğunu ifade eden Mourinho'ya maç sonunda Porto gönderme yaptı. Portekiz ekibi, "Analiz edilmesi kolay, yenmesi zor." ifadelerinin kullanıldığı bir paylaşım yaptı.