Mourinho kabusu yaşıyor, bir haftada ikinci kez elendi
15.01.2026 09:22
NTV - Haber Merkezi
Kariyerine Benfica'da devam eden Jose Mourinho, bir haftada iki kupadan elendi.
Portekiz Kupası'nda Porto ile Benfica karşı karşıya geldi. Porto tek golle rakibini yendi.
Bir dönem Türkiye'de görev yapan iki teknik direktörün karşılaştığı maçta Francesco Farioli, Jose Mourinho'yu Portekiz Kupası'ndan eledi.
Mourinho maç sonunda “Daha iyi olan takım kaybetti. Porto 45 dakika defans yaptı. DNA'sına sahip bir takıma karşı oyunu istediğimiz gibi kontrol ettik. Benfica baştan sona domine etti." açıklaması yaparken Ferioli, “Biz daha iyiydik ve kazandık.” ifadelerini kullandı.
BİR HAFTADA İKİNCİ VEDA
Bu skorla Mourinho, çıktığı son iki maçta iki kupaya birden veda etti. Benfica, Braga karşısında Portekiz Lig Kupası'nda Braga'ya 3-1 mağlup olarak veda etmişti.
Moruinho'nun bu maç sonrasında derbi karnesi tekrar gündeme geldi. 12 maçtır derbi kazanamayan Portekizli çalıştırıcı bu maçlarda 8 yenilgi ve 4 beraberlik yaşadı.
MAÇ SONU GÖNDERME
maç öncesinde Porto'nun analiz edilmesi kolay bir takım olduğunu ifade eden Mourinho'ya maç sonunda Porto gönderme yaptı. Portekiz ekibi, "Analiz edilmesi kolay, yenmesi zor." ifadelerinin kullanıldığı bir paylaşım yaptı.
Mourinho son oynanan Porto maçında sahaya bakıyor
TÜRK FUTBOLU İLE ÖRNEK VERMİŞTİ
Portekiz Ligi'nde Benfica kendi evinde kupada Braga'ya 3-1 mağlup olmuştu.
Bu yenilginin ardından Mourinho'nun çalıştırdığı Benfica, şampiyonluk yarışında yara alması sonrası kupadan da elenmişti.
Ligde 3. sırada kalan ve lider Porto'nun 10 puan gerisine düşen Mourinho, maç sonu yaptığı açıklamalarla yine gündeme gelmişti.
Tecrübeli çalıştırıcı, mağlubiyeti Türk futbolu üzerinden verdiği örneklerle yorumlamıştı.
Mourinho, "Türk futbolunda eleştirdiğim bir şey vardı. Bu durumu şimdi Portekiz futbolunda da yaşıyorum. Hatta rutin haline geldi. Kalecilerin futbola, oyuna hiç saygısı yok. Tempoyu düşürüyorlar. Zaman geçiriyorlar. Portekiz'deki kaleciler de tedavi olacağı zaman oyunun istediği kadar duracağını iyi biliyor." ifadelerini kullanmıştı.