Mourinho: Kontra atakları engelleyemedik

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Çaykur Rizespor'u 3-2 mağlup etti.

Mücadelenin ardından sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Jose Mourinho açıklamalarda bulundu.

Portekizli çalıştırıcının açıklamaları şöyle:

"Hakemler sarı kartı kalecilere göstermiyorlar. Özellikle onları söylüyorum çünkü genelde vakit geçiren onlar. Genelde son dakikalarda gösteriyorlar, zaten kalecilerin istediği şey de bu.

Rizespor iyi başladı, biz kötü başladık. 2-0 geriye düşünce zor oluyor. 1 oyuncu fazla olunca sahada, çok pozisyon ürettik. Kaleci inanılmaz pozisyonlar çıkardı, direkten dönen toplar vardı. Rizespor hakkında da biraz konuşmak istiyorum, ne kadar tehlikeli bir takım olduklarını gösterdiler. Samet'in de katılmasıyla geliştiklerini düşünüyorum. Birinci bölgede hava toplarını domine ettiler. Güzel bir futbol maçıydı. Duygular yoğundu. Bizim takım olarak daha az duygusal olmamız lazım.

"NEDEN TOPU TUTMUYORUZ?"

Kendi istediğimiz gibi oynamalıyız, pozitif veya negatif tepkilerden etkilenmeden duygularımızı kontrol edebilmeliyiz. Öne geçtikten sonra 10 dakika uzatma geldi, orada niye topu kaybedelim ki? Taraftarlar atak istiyor ama neden topu tutmuyoruz? Kazanan takımlar, duygularını kontrol edebilir. Bizim de daha iyi olmamız lazım.

"KONTRA ATAKLARI ENGELLEYEMEDİK"

Avrupa maçları oynamanın bir bedeli var. Son iki maçta fiziksel sıkıntı değil, mental, duygusal, baskı anlamında sıkıntı yaşadık. Maçları kaybetsek yarış dışı kalırdık. 3. bölgede kontra atak yapabilen oyuncuları var. Bunları iyi engelleyemedik. Göztepe maçında olduğu gibi yine golleri atmayı başardık. 2-2 öncesi top arka arkaya direkten döndü. İyi reaksiyon gösterdik. Ofansif anlamda çok opsiyonu olan kulübem var. Satranç oynamaya, risk almaya müsaade ediyor."