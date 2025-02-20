Mourinho kritik maç öncesi sakatlığı açıkladı

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanş maçında Anderlecht'e konuk oluyor.

Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Jose Mourinho, kritik mücadele öncesinde açıklamalarda bulundu.

Mourinho'nun açıklamaları şöyle:

"Turu geçersek mutlu oluruz. Şu anda sadece maçı oynayıp, kazanmayı düşünüyoruz. Rakip değişiklikler yaptı kadrosunda, üçlü savunmayla oynamayı düşünebilirler. Bir baskı şeklimiz olacak ona göre. Önemli bugün sadece bu maça odaklanmak. Ciddi oynamalı, istediğimiz sonucu almalıyız.

SAKATLIK AÇIKLAMASI



İyi bir dönemden geçiyoruz ama Futbol futboldur. İşler çok çabuk değişebilir. Her zaman öncelik önünüzdeki maç içindir. Takım çok zorluklar yaşadı. Belki takım daha birbirine bağlıdır ama gerçek şu ki önümüzdeki periyota baktığınızda her maç önemli. Hepsini ciddiye almalıyız. Bugün Mert Müldür kulübede ama onun bir sakatlığı var. Ekstrem bir olmadığı sürece bugün oynamayacak."