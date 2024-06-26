Mourinho, Morata'yı istiyor: Fenerbahçe 15 milyon euroyu gözden çıkardı

Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun göreve gelmesiyle birlikte gelecek transfer çalışmaları hız kazandı.

AS'ın haberine göre, Portekizli çalıştırıcının Alvaro Morata'yı transfer etmek istediği öne sürüldü.

Haberde Atletico Madrid forması giyen Morata'nın eleştirilerden dolayı baskı altında hissettiği ve yeni bir maceraya atılması durumunda bunun İspanya duşında olacağı kaydedildi.

LUKAKU VE MANE LİSTEDE

Edin Dzeko'nun ayrılık ihtimalini göz önünde bulunduran Fenerbahçe'nin Lukaku ve Mane'yle de ilgilendiği vurgulandı.

15 MİLYON EUROYU GÖZDEN ÇIKARDI

Ayrıca sarı-lacivertlilerin Alvaro Morata transferi için 15 milyon euro ödemeye hazır olduğu belirtildi.

Morata'nın önceliğinin ise Türkiye değil İtalya olduğu aktarıldı.



TRANSFERDE FENERBAHÇE'YE 4 DEV RAKİP

EURO 2024'ün ardından kariyeriyle ilgili karar verecek olan Morata ile Fenerbahçe'nin yanı sıra Roma, Juventus, Borussia Dortmund ve Manchester United'ın ilgilendiği iddia edildi.

Atletico Madrid ile geçtiğimiz sezon 51 resmi maça çıkan Morata, bu mücadelelerde 22 gol atıp 5 asistlik performans sergiledi.

31 yaşındaki golcünün 2026'ya kadar Atletico Matrid ile sözleşmesi bulunuyor.