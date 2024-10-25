Mourinho, Osayi'nin sağlık durumunu açıkladı





Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Manchester United ile 1-1 berabere kaldı.

Karşılaşmanın ardından sarı-lacivertlilerin Teknik Direktörü Jose Mourinho, açıklamalarda bulundu.

Portekizli çalıştırıcının açıklamaları şu şekilde:

"Bizden daha üst seviyede bir takıma karşı oynadık. Premier Lig'de daha fazla kalite, yoğunluk, tempo ve her şey var. Çocuklarım harika bir maç oynadı. Maçı sağ bekte oynayan bir stoper ve sol bekte oynayan bir sağ bekle bitirdik. Çılgınca bir yapboz yapmak zorunda kaldık ama performansımız olağanüstüydü ve oyuncularımdan daha fazlasını isteyemezdim.

"2 PUAN KAYBETTİK"

Kırmızı kartla alakalı diyebileceğim tek şey, Fenerbahçe'den sonra Avrupa'da yer almayan bir takıma gideceğim. Yapabileceğim yorum bu.



Takımım 1. dakikadan itibaren harika bir performans sergiledi. Daha iyi olan taraf bizdik. Onana harika kurtarışlar yaptı. Kaleyi bulan 1 şutları vardı ilk yarıda.



United kısmında bir şeyler oldu, ne olduğunu söyleyemem ama Bright'ı kaybettik. UEFA listesinde bazı oyuncuları dışarıda bırakmak zorunda kalmıştık. Bu şartlar altında harika bir oyun oynadık.



Normal şartlarda Manchester United'dan 1 puan almak iyidir ama bu şartlar altında 2 puan kaybettik.

OSAYI AÇIKLAMASI

Bright 3 hafta sakatlandı. Milli takıma gitti ama orada ilginç şeyler yaşadı. Libya'da başlarına ilginç şeyler geldi. Kendisini oynattık, sahada kaldığı sürede çok iyi iş çıkardı ama yaşadığı şey sakatlık değildi.



"SONUCU BELİRLEYEN ONANA OLDU"

Olağaüstü bir performans sergiledik. United gol atabileceklerini bildiğimiz şekilde bir gol attı. Kanat oyuncularının hızı ve merkez oyuncularının bindirmeleriyle gol atabileceklerini zaten biliyorduk.



Onana iki inanılmaz kurtarış yaptı. Kalecim o ana kadar kurtarış yapmamıştı ama Onana 10 saniye içinde iki imkansız kurtarış yaptı. Sonucu belirleyen Onana oldu. Yirmi kurtarış yapmadı ama inanılmaz iki kurtarış yaptı."