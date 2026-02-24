Mourinho reddetmişti, ırkçılık soruşturmasında karar çıktı

NELER YAŞANDI?

Vinicius Jr. 50. dakikadaki gol sevinci sonrası Benfica'nın futbolcusu Prestianni tarafından ırkçı sözlere maruz kaldığını iddia ederek oyun alanını terk etti ve maç bir süre durdu.

85. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart gören Mourinho maç sonu yaptığı açıklamada, "Vinicius'u seviyorum ama gol atıyorsan git takım arkadaşlarınla kutla, tribünleri tahrik etme. Benfica ırkçı bir kulüp değildir." dedi.

Vinicius maç sonu şu açıklamayı yaptı:

“Irkçılar her şeyden önce korkaktır. Ne kadar güçsüz olduklarını göstermek için formalarıyla ağızlarını kapatmaları gerekir.

Ama teorik olarak onları cezalandırmakla yükümlü olan başkalarının koruması altındalar. Yaşanan hiçbir şey benim hayatımda ya da takımımın hayatında yeni değil. Gol sevincimden dolayı sarı kart gördüm. Hâlâ nedenini anlamıyorum."

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

UEFA, Brezilyalı futbolcu Vinicius Junior'a yönelik ayrımcılık yapıldığı iddialarıyla ilgili soruşturma başlattığını duyurdu.

UEFA'dan yapılan açıklamada, "UEFA Etik ve Disiplin Müfettişi, Benfica ile Real Madrid arasında dün oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi 2025/2026 son 16 play-off turu maçındaki ayrımcı davranış iddialarını araştırmak üzere görevlendirilmiştir. Konuyla ilgili daha fazla bilgi ilerleyen günlerde paylaşılacaktır." denildi.