Mourinho reddetmişti, ırkçılık soruşturmasında karar çıktı
24.02.2026 10:50
Son Güncelleme: 24.02.2026 10:51
UEFA Benfica-Real Madrid maçı için kararını açıkladı.
Irkçılık olayıyla gündemde olan Benfica-Real Madrid maçı için UEFA kararını açıkladı.
UEFA, Benfica-Real Madrid maçında ırkçı davranışlarda bulunduğu iddiasıyla Benficalı Gianluca Prestianni hakkında geçici men cezası verdi.
Maçın 50. dakikasında Vinicius Jr'ın gol sevincinde olaylar çıkmıştı. Brezilyalı yıldızın hakeme itirazı nedeniyle maç 10 dakika durmuştu.
NİHAİ KARAR MAÇTAN SONRA AÇIKLANACAK
UEFA, Prestianni'nin Vinicius Jr'a yaptığı ırkçı söylemler iddiasıyla geçici bir ceza verildiğini duyurdu. Nihai karar, soruşturma tamamlandıktan sonra verilecek.
Prestianni, son 16 play-off turu rövanşında Real Madrid'e karşı sahada olamayacak.
Real Madrid-Benfica maçı yarın 23.00'da oynanacak.
Prestianni'nin yanına giden Arda ortamı sakinleştirmeye çalışmıştı
NELER YAŞANDI?
Vinicius Jr. 50. dakikadaki gol sevinci sonrası Benfica'nın futbolcusu Prestianni tarafından ırkçı sözlere maruz kaldığını iddia ederek oyun alanını terk etti ve maç bir süre durdu.
85. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart gören Mourinho maç sonu yaptığı açıklamada, "Vinicius'u seviyorum ama gol atıyorsan git takım arkadaşlarınla kutla, tribünleri tahrik etme. Benfica ırkçı bir kulüp değildir." dedi.
Vinicius maç sonu şu açıklamayı yaptı:
“Irkçılar her şeyden önce korkaktır. Ne kadar güçsüz olduklarını göstermek için formalarıyla ağızlarını kapatmaları gerekir.
Ama teorik olarak onları cezalandırmakla yükümlü olan başkalarının koruması altındalar. Yaşanan hiçbir şey benim hayatımda ya da takımımın hayatında yeni değil. Gol sevincimden dolayı sarı kart gördüm. Hâlâ nedenini anlamıyorum."
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
UEFA, Brezilyalı futbolcu Vinicius Junior'a yönelik ayrımcılık yapıldığı iddialarıyla ilgili soruşturma başlattığını duyurdu.
UEFA'dan yapılan açıklamada, "UEFA Etik ve Disiplin Müfettişi, Benfica ile Real Madrid arasında dün oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi 2025/2026 son 16 play-off turu maçındaki ayrımcı davranış iddialarını araştırmak üzere görevlendirilmiştir. Konuyla ilgili daha fazla bilgi ilerleyen günlerde paylaşılacaktır." denildi.