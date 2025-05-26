Mourinho son 3 maç için verdiği kararı açıkladı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Hatayspor maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Basketbol takımını tebrik eden Mourinho, kaleci tercihi hakkında konuştu.

Mourinho'nun açıklamalarından öne çıkanlar:

"Bugünkü maçla ilgili konuşmaya başlamadan önce kendi adıma ve futbolcularım adına, basketbolcuları ve koçlarını tebrik ediyorum. Onlarla gurur duyuyoruz. Harika bir iş çıkardılar ve harika bir başarı elde ettiler.

Daha önce de bahsettiğim gibi profesyonellik, onur ve gurur var. Bu maçta da yine 3 puanla oynayacağız. Ayrıca bugün karşılaşacağımız rakip lig tablosundaki konumuna göre çok daha iyi bir takım. Hazırlık maçı havasında olmayacak kesinlikle.



Son 3 maç için şöyle bir karar verdim. Her maçta üç kalecimizden biri kalede olacak. Livakovic, son maçta oynadı. Bugün Ertuğrul oynayacak, haftaya da İrfan Can oynayacak. Umarım bu basit kararın arkasından yeni hikayeler üretilmez."

