Mourinho son dakikada yıkıldı, hakemin üzerine yürüdü
10.11.2025 08:32
Son Güncelleme: 10.11.2025 08:32
NTV - Haber Merkezi
Benfica'nın başında sık sık puan kaybı yaşayan Mourinho son dakika yedikleri gol sonrası öfke patlaması yaşadı. Portekizli çalıştırıcı, maç sonu hakemleri hedef aldı.
Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Benfica'nın başına geçen ancak hem ligde hem Avrupa'da istediği sonuçları alamayan Jose Mourinho bu kez son dakika golüyle yıkıldı.
Portekiz Ligi'nde Benfica ile Casa Pia'nın karşı karşıya geldiği maç 2-2 berabere bitti. Casa Pia'nın 90+1'de gelen golü sonrası 2 puan kaybeden Jose Mourinho zirvede yara aldı.
HAKEMİN ÜZERİNE YÜRÜDÜ
Mourinho, maçın ardından hakem Gustavo Correia'nın üstüne yürüdü ve soyunma odasına kadar takip etti.
Mourinho maç sonu yaptığı açıklamada, "Hakemin verdiği penaltıyı anlamak çok zor ama VAR'ın neden müdahale etmediğini anlamak daha da zor. VAR ne işe yarıyor? Dünkü maçta yaşananlar. 1 hafta önce yine başka bir maçta yaşananlar. Bu konulara girmek istemiyorum. Ceza almadan konuşmaya çalışıyorum." ifadelerini kullandı.
25 puanda kalan Benfica lider Porto'nun 6 puan gerisine düştü.
Mourinho yan hakeme de yoğun tepki gösterdi.
AVRUPA'DA DA SIKINTILI
Fenerbahçe'den ayrılıp Benfica'nın başına geçtiği andan itibaren "Kendi seviyeme döndüm" ifadelerini kullanan teknik direktör Jose Mourinho, yeni takımındaki kötü grafiğiyle öne çıkıyor.
Benfica ile Şampiyonlar Ligi'nde 3 maça çıkan Mourinho, Chelsea'ye 1-0, Newcastle'a 3-0 ve Leverkusen'e 1-0 kaybederek gol dahi atamadı.
62 yaşındaki teknik direktör Benfica'nın başında çıktığı 12 maçta 1.75'lik ortalama elde etmişti.