Mourinho son dakikada yıkıldı, hakemin üzerine yürüdü

Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Benfica'nın başına geçen ancak hem ligde hem Avrupa'da istediği sonuçları alamayan Jose Mourinho bu kez son dakika golüyle yıkıldı.



Portekiz Ligi'nde Benfica ile Casa Pia'nın karşı karşıya geldiği maç 2-2 berabere bitti. Casa Pia'nın 90+1'de gelen golü sonrası 2 puan kaybeden Jose Mourinho zirvede yara aldı.



HAKEMİN ÜZERİNE YÜRÜDÜ



Mourinho, maçın ardından hakem Gustavo Correia'nın üstüne yürüdü ve soyunma odasına kadar takip etti.



Mourinho maç sonu yaptığı açıklamada, "Hakemin verdiği penaltıyı anlamak çok zor ama VAR'ın neden müdahale etmediğini anlamak daha da zor. VAR ne işe yarıyor? Dünkü maçta yaşananlar. 1 hafta önce yine başka bir maçta yaşananlar. Bu konulara girmek istemiyorum. Ceza almadan konuşmaya çalışıyorum." ifadelerini kullandı.



25 puanda kalan Benfica lider Porto'nun 6 puan gerisine düştü.