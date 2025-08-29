Mourinho sonrası ilk aday İsmail Kartal: Ali Koç döneminde 11 teknik direktör!

Fenerbahçe Kulübü, Portekizli teknik direktör Jose Mourinho ile yolların ayrıldığını duyurdu.



Mourinho, başkan Ali Koç döneminde görev alan 11. isimdi. Mourinho'nun ayrılığı sonrası teknik direktörlük için ilk aday ise İsmail Kartal.

99 GOL 99 PUANLA REKOR KIRMIŞTI



Kartal, Mourinho'dan bir sezon önce 99 gol atıp 99 puan toplayarak rekor kırmış ancak 102 puan toplayan Galatasaray'ın ardından sezonu 2. tamamlamıştı.



Fenerbahçe'de 2.40 başarı ortalaması elde eden Kartal, son olarak İran ekibi Persepolis'i çalıştırmıştı.



ALİ KOÇ DÖNEMİNDE GÖREV ALAN TEKNİK DİREKTÖRLER



Phillip Cocu

Erwin Koeman

Ersun Yanal

Zeki Murat Göle (2 kez)

Tahir Karapınar

Erol Bulut

Emre Belözoğlu

Vitor Pereira

Jorge Jesus

İsmail Kartal (2 kez)

Jose Mourinho