Mourinho sonrası ilk aday İsmail Kartal: Ali Koç döneminde 11 teknik direktör!
Ali Koç döneminde göreve gelen 11. isim Mourinho ile yollar ayrıldı. İlk aday İsmail Kartal olarak belirlendi. İşte ayrıntılar...
Fenerbahçe Kulübü, Portekizli teknik direktör Jose Mourinho ile yolların ayrıldığını duyurdu.
Mourinho, başkan Ali Koç döneminde görev alan 11. isimdi. Mourinho'nun ayrılığı sonrası teknik direktörlük için ilk aday ise İsmail Kartal.
99 GOL 99 PUANLA REKOR KIRMIŞTI
Kartal, Mourinho'dan bir sezon önce 99 gol atıp 99 puan toplayarak rekor kırmış ancak 102 puan toplayan Galatasaray'ın ardından sezonu 2. tamamlamıştı.
Fenerbahçe'de 2.40 başarı ortalaması elde eden Kartal, son olarak İran ekibi Persepolis'i çalıştırmıştı.
ALİ KOÇ DÖNEMİNDE GÖREV ALAN TEKNİK DİREKTÖRLER
Phillip Cocu
Erwin Koeman
Ersun Yanal
Zeki Murat Göle (2 kez)
Tahir Karapınar
Erol Bulut
Emre Belözoğlu
Vitor Pereira
Jorge Jesus
İsmail Kartal (2 kez)
Jose Mourinho
