Mourinho, "Şu andan itibaren düşünmeye başlayacağım" diyerek o maçı işaret etti

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Fenerbahçe, sahasında Benfica ile 0-0 berabere kaldı.



Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, mücadeleyi değerlendirdi.

Mourinho maçın ardından şu ifadeleri kullandı:



"İki taraf içinde zorlu bir maç oldu. Bir takım beraberliği istedi ve istediğini aldı. Daha fazlasını isteyen taraf ise istediğini alamadı. İzleme açısından güzel bir maç olmasa da üst seviye bir maç oldu.



Kırmızı karttan sonra, oyunun son bölümlerinde hız ve dinamizm katmamız lazımdı. Ama bunu yapamadık.

Hiçbir fikrim yok rövanş maçı için çünkü şu andan itibaren Kocaliespor maçını düşünmeye başlayacağım. Benfica maçı ondan sonra.

"BENİM İÇİN KEREM'İN OYNAMASI BÜYÜK BİR SÜRPRİZ OLMADI"



"Bence Benfica sportif anlamı düşündü, ekonomik anlamı düşünmedi. Benfica, oyuncuyu önemli fiyatlara satabilirdi ama şu andaki sportif duruma önem verdi. Hoca, oyuncunun oynamasını istedi ve rövanşta da onun oynarken göreceğimizi düşünüyorum. Ekonomik anlamda çok şüphe duymadılar. Gruplara kalmak için oyuncuyu oynattılar. Benim için Kerem'in oynaması büyük bir sürpriz olmadı."

Fenerbahçe-Kocaelispor maçı 23 Ağustos Cumartesi akşamı saat 21.30'da oynanacak.