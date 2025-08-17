Mourinho, takımın yapamadığı şeyi açıkladı: "Sonuç adil oldu"

Süper Lig'in 2. haftasında Göztepe-Fenerbahçe karşılaşması 0-0 beraberlikle tamamlandı. Talisca 90+4'te penaltı kaçırdı.

Bu sonuçla sarı lacivertliler lige 1 puanla başladı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Mourinho, maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.

Yayıncı kuruluşun muhabirinin, “Fenebahçe oyun kurmakta zorlandı” tespitine Jose Mourinho "Katılmıyorum." yanıtını verdi.

Portekizlik teknik direktörün açıklamalarından öne çıkanlar:



"Geriden oyun kurulumunda zorlanmadık. Yapamadığımız şey, 3. bölgede son paslardı. Blok halinde 5+3 diziliyorlardı. 3 stoperleri temaslı oyunda ve havada harikaydı.

Rakip çok geride, fiziksel bir savunma yaptı. Öyle olunca rakip 10 ya da 11 fark etmiyor. Geride savunursanız 10 kişi olmayı hissetmezsiniz. Bunu da çok iyi yaptılar. İkinci bölgede zorluklar yaşadık. Rakibin hakkını teslim etmem gerekiyor. Burada oynanan her maç zorlu. Bugünkü sonuç adil bir sonuç oldu."