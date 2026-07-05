Mourinho transfere doymuyor, Hakan Çalhanoğlu'nun arkadaşı Madrid'de
05.07.2026 14:07
Dumfries, Hollanda Milli Takımı'yla Dünya Kupası'nda da forma giymişti.
Real Madrid, Hakan Çalhanoğlu'nun da forma giydiği Inter'den Denzel Dumfries'i kadrosuna kattı.
İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Real Madrid, İtalya temsilcisi Inter'den Denzel Dumfries'i transfer etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre Real Madrid ile Inter, Hollandalı sağ bekin transferi konusunda anlaşmaya vardı. Dumfries ile 30 Haziran 2030'a kadar geçerli sözleşme imzalandı.
Futbolcuya 20 milyon euro bonservis ödenecek. Bu transferle birlikte Mourinho geldiğinden beri yapılan transfer sayısı 4'e çıkmış oldu.
Mourinho'nun imza attırdığı isimler: Marc Cucurella, Bernardo Silva, Ibrahima Konate ve Denzel Dumfries.
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