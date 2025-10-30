Mourinho yarı finale yükseldi, bu kez Fenerbahçe demedi: "Beğenmedim"

Üst üste kötü sonuçlar alan Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Benfica nefes aldı.

Benfica, Portekiz Lig Kupası Çeyrek Final maçında Tondela'yı evinde 3-0 yendi. Bu skorla Benfica, yarı finale yükselmeyi başardı.

Mourinho, takımda hem topla hem de topsuz olarak eksik gördüğü noktaları dile getirdi.

"BEĞENMEDİM"

Mourinho şu ifadeleri kullandı:



"Takım belki de maçın kolay olduğunu ve her zaman kazanacaklarını düşündü. İlk yarıyı beğenmedim. İkinci yarıya iyi başladık ve harika olabilecek bir gol attık, ancak ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.



Gecenin en güzel yanı galibiyetti. Otamendi'nin Benfica formasıyla 250 maça çıkması da öne çıkan bir şey."