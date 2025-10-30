Mourinho yarı finale yükseldi, bu kez Fenerbahçe demedi: "Beğenmedim"
Jose Mourinho'nun takımı Benfica, yarı finale yükseldi. Mourinho'nun maç sonu yaptığı açıklamalar dikkat çekti.
Üst üste kötü sonuçlar alan Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Benfica nefes aldı.
Benfica, Portekiz Lig Kupası Çeyrek Final maçında Tondela'yı evinde 3-0 yendi. Bu skorla Benfica, yarı finale yükselmeyi başardı.
Mourinho, takımda hem topla hem de topsuz olarak eksik gördüğü noktaları dile getirdi.
"BEĞENMEDİM"
Mourinho şu ifadeleri kullandı:
"Takım belki de maçın kolay olduğunu ve her zaman kazanacaklarını düşündü. İlk yarıyı beğenmedim. İkinci yarıya iyi başladık ve harika olabilecek bir gol attık, ancak ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.
Gecenin en güzel yanı galibiyetti. Otamendi'nin Benfica formasıyla 250 maça çıkması da öne çıkan bir şey."
MAĞLUP OLMUŞ "KEREM VE FENERBAHÇE" DEMİŞTİ
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Premier Lig ekibi Newcastle'a yenilen Mourinho, Fenerbahçe ve Kerem Aktürkoğlu'nu diline dolamıştı.
Kerem Aktürkoğlu ile ilgili konuşan Mourinho, "Çok beğendiğim bir oyuncu vardı ve şu anda bizde yok. Benfica, Kerem Aktürkoğlu'nu özledi. Onu arıyoruz. Bunun için Benfica'yı suçlayamam çünkü Fenerbahçe burada aldığının 5 katını teklif etti, bu kaçınılmaz bir durumdu." demişti.