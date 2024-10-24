Mourinho: Yediğimiz o golü, bu ligde sadece Fenerbahçe yerdi
Manchester United maçı öncesi İngiliz basınına konuşan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, "Son maçımız 2-2 bitti. Yediğimiz o golü, bu ligde sadece Fenerbahçe yerdi. Başka bir takım olsa o gol iptal edilirdi ve maçı 2-1 kazanırdı. Fenerbahçe'nin son on yıllık tarihinde iyi teknik direktörler, iyi oyuncular, çok özverili bir başkan ve yönetim kurulu vardı. Hiçbir şey kazanamadılar. Bunun bir sebebi var." dedi.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Manchester United'ı konuk ediyor.
Kritik mücadele öncesinde sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Jose Mourinho, TNT Sports'a açıklamalarda bulundu.
"BAŞKA TAKIM OLSA İPTAL EDİLİRDİ"
Süper Lig'de oynadıkları Samsunspor maçında yedikleri son gole değinen Portekizli çalıştırıcı, "Son maçımız 2-2 bitti. Yediğimiz o golü, bu ligde sadece Fenerbahçe yerdi. Başka bir takım olsa o gol iptal edilirdi ve maçı 2-1 kazanırdı. Fenerbahçe'nin son on yıllık tarihinde iyi teknik direktörler, iyi oyuncular, çok özverili bir başkan ve yönetim kurulu vardı. Hiçbir şey kazanamadılar. Bunun bir sebebi var." diye konuştu.
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