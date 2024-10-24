Mourinho: Yediğimiz o golü, bu ligde sadece Fenerbahçe yerdi

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Manchester United'ı konuk ediyor.

Kritik mücadele öncesinde sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Jose Mourinho, TNT Sports'a açıklamalarda bulundu.

"BAŞKA TAKIM OLSA İPTAL EDİLİRDİ"

Süper Lig'de oynadıkları Samsunspor maçında yedikleri son gole değinen Portekizli çalıştırıcı, "Son maçımız 2-2 bitti. Yediğimiz o golü, bu ligde sadece Fenerbahçe yerdi. Başka bir takım olsa o gol iptal edilirdi ve maçı 2-1 kazanırdı. Fenerbahçe'nin son on yıllık tarihinde iyi teknik direktörler, iyi oyuncular, çok özverili bir başkan ve yönetim kurulu vardı. Hiçbir şey kazanamadılar. Bunun bir sebebi var." diye konuştu.