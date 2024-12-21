Mourinho: Zayıf bir performans sergiledik

Fenerbahçe, Süper Lig’in 17’nci haftasında konuk olduğu Eyüpspor ile 1-1 berabere kaldı.

Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho açıklamalarda bulundu.

Zayıf bir performans sergilediklerini aktaran Jose Mourinho, “Her şeyden önce kendi takımım hakkında konuşmak isterim. Zayıf bir performans sergiledik, iyi oynamadık. Seviyemizin altında performanslar sergiledik. Çok fazla top kaybı yaptık. Aptalca diyebileceğim çok fazla hata yaptık. Bunları yapan benim takımımdı. Devre arasında tünelde olan şeylerden sonra hakem için ikinci yarı karmaşıklaştı. Bu ülkede hakem olmak zor. Ben böylesini görmedim. İkinci yarıda gösterdiğimiz performans galibiyet için yeterli olabilirdi. Yapmış olduğumuz hatalardan maçı kaybedebilirdik de. Maçın geneline bakınca zayıf bir maç oldu” ifadelerini kullandı.



Transfer hakkında konuşan Jose Mourinho, “Alınan kötü bir sonuçtan sonra transfer konuşmamın doğru olacağını düşünmüyorum. Takımın zayıflıkları olduğu zaman 1 transfer yapabilme imkanınız varsa bu memnun karşılanır. Bizler daha fazlasını vermemiz gerekiyor. Bugün hayal kırıklığı yaşıyorum” sözlerini sarf etti.



"BUGÜN YABANCI HAKEM OLSAYDI DEVRE ARASI YAŞANANLARDAN SONRA HERKESİ EVİNE GÖNDERDİRDİ"



Hakemin iyi bir maç yönetmediğini vurgulayan Portekizli teknik adam, “Hakemler adına da zayıf bir performans verdi. Eyüpspor da sonuç almak için iyi bir oyun sergilemedi. Hakemeler iki farklı konumda farklı değerlendirebiliyorlar. Kararlarda ikilem olabiliyor. Bu kararların puan anlamına da geldiğini biliyoruz. Bizler de olduğumuzdan daha iyi olmamız gerekiyor. Bugün yabancı bir hakem olsaydı devre arasında yaşananlardan sonra ya ikinci yarıya çıkmazdı ya herkesi evine gönderirdi” şeklinde konuştu.



"LİG YARIŞI HALA ORTADA"



Lig yarışının henüz bitmediğini aktaran tecrübeli teknik adam, “Şansınız var olduğu sürece şansınız vardır. Beni kimse aksine ikna edemez. Puan farkına rağmen beni kimse ikna edemez. Lig yarışı hala ortada. Kupaya katılıp katılmama durumumuz ortada. Aslında garip bir turnuva bu. 6 takım var ama 3 maç oynuyorsunuz. Kulüp katılma kararı alırsa oynamak isterim. Ben o kupayı kazanmak için savaşmayı çok isterim. Avrupa Ligi’nde tur atlamamız gerekiyor. Bizim öncelikle 2 maçta 3 puan almamız gerekiyor. Adım adım gidelim” dedi.



Devre arasında tünelde yaşananların sorulması üzerine Mourinho, “Orada bir isyan, devrim varmış gibi 200 kişi vardı. Oradaki atmosferi hayal edebilirsiniz. Polisler işlerini sakin bir şekilde yaptılar” diyerek sözlerini noktaladı.