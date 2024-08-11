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Mourinho: Bugün olmayan tek şey gollerdi

Adana Demirspor’u 1-0 mağlup eden Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, "Bugün olmayan tek şey gollerdi. İlk 65 dakikaya baktığımızda sonuç daha farklı olmalıydı." ifadelerini kullandı.

Mourinho: Bugün olmayan tek şey gollerdi

, ’in ilk haftasında sahasında ağırladığı Adana Demirspor’u 1-0 mağlup etti.

Sarı-lacivertli ekibe galibiyeti getiren golü 34’üncü dakikada Edin Dzeko kaydetti.

Süper Lig'de ilk maçına çıkan  maçın ardından değerlendirmede bulundu. 

Mourinho'nun açıklamalarından öne çıkanlar:

"Bugün olmayan tek şey gollerdi. İlk 65 dakikaya baktığımızda sonuç daha farklı olmalıydı. Son pas ve final bölgesinde doğru şeyleri yapamadık. Belli bir süreden sonra takım biraz düşüş yaşadı. Çok hak ettiğimiz bir galibiyet aldık. 

Bir pozisyonda elinizde 2 futbolcu olunca değişiklik yapmanız daha kolay olabiliyor. Bartu'nun oyuna girmesinin Türk futbolu için iyi olduğunu düşünüyorum."

Mourinho: Bugün olmayan tek şey gollerdi - 1
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