Mourinho'dan 2 değişiklik: İrfan Can ve Oğuz Aydın'ı kenara çekti

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Hollanda'nın Feyenoord ekibini konuk eden Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, ilk maça göre 11'inde 2 değişiklik yaptı.



Portekizli teknik adam, Chobani Stadı'nda oynanan karşılaşmada ilk maçta 11'de oynattığı İrfan Can Kahveci ve Oğuz Aydın'ı yedek soyundurdu.



62 yaşındaki çalıştırıcı, bu isimlerin yerine ise yeni transferler Nelson Semedo ile Jhon Duran'ı ilk 11'de değerlendirdi.

MOURİNHO 3-4-1-2 İLE SAHADA



Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Feyenoord karşısında formasyon değişikliğine gitti.



Deneyimli teknik adam, ilk maçta 3-4-3 ile sahada yer alan ekibini, rövanşta 3-4-1-2 sistemiyle sahaya sürdü.



Mourinho, golcüleri Jhon Duran ile Youssef En-Nesyri'yi birlikte görevlendirdi.