Mourinho'dan Antalyaspor maçında 5 değişiklik

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Onvo Antalyaspor'u konuk eden Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Gaziantep FK maçının ilk 11'ine göre kadrosunda 5 değişiklik yaptı.



Deneyimli teknik adam Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada, kupada Gaziantep FK mücadelesinde ilk 11'de görev verdiği Yusuf Akçiçek, Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci ve Anderson Talisca'yı yedek soyundururken, yabancı kontenjanı nedeniyle Bright Osayi-Samuel'i kadroya dahil etmedi.



Portekizli çalıştırıcı, bu isimlerin yerine Çağlar Söyüncü, Sebastian Szymanski, Filip Kostic, Dusan Tadic ve Edin Dzeko'yu ilk 11'de sahaya sürdü.

11 TERCİHİ



Antalyaspor karşısında kalede İrfan Can Eğribayat'ı oynatan Mourinho, savunma üçlüsünü Mert Müldür, Milan Skriniar ve Çağlar Söyüncü'den oluşturdu. Kanatlarda Oğuz Aydın ile Filip Kostic tercih edilirken, orta alanda Fred Rodrigues ve Sebastian Szymanski yer aldı. Serbest oyuncu görevini Dusan Tadic üstlenirken, gol yollarında Edin Dzeko ile Youssef En-Nesyri forma giydi.



Sarı-lacivertli ekipte Dominik Livakovic, Burak Kapacak, Alexander Djiku, Yusuf Akçiçek, Sofyan Amrabat, İrfan Can Kahveci, Mert Hakan Yandaş, Anderson Talisca, Allan Saint-Maximin ve Cenk Tosun ise kulübede forma bekledi.