Mourinho'dan Avrupa Ligi vurgusu: "Finale kadar gidebiliriz"

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Portekiz temsilcisi Benfica'ya 1-0 kaybeden Fenerbahçe, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Benfica maçının ardından değerlendirmede bulundu.

Mourinho'nun açıklamalarından satır başları:



"Daha güçlü olan tarafın kazandığını düşünüyorum. Bizler iyi değildik çok fazla ikili mücadele kaybettik. Onların ritmiyle baş edemedik.



10 kişi kaldıktan sonra oyunu kontrol ettiler. Açık söylemem gerekirse ilk yarıdaki oyunlarıyla hak ettiler. İkinci yarıda onurlu bir duruş sergiledik.



Şampiyonlar Ligi'nde olsaydık muhtemelen 8 maç oynardık. Ancak Avrupa Ligi'nde finale kadar gidebiliriz.



İlk maçta her iki takımda eşit seviyede maça ortak oldu. Ancak, Benfica bu maçta kendini daha iyi gösterdi. İkinci yarı biz de iyiydik ancak 10 kişi kalınca oyunu kaybettik

Talisca'nın kırmızı görmesi ve Semedo'nun sakatlığı oyunumuzu etkiledi. Bunu mağlubiyetin gerekçesi olarak söylemek istemiyorum. İki maça bakıldığında bir gollük fark vardı."