Mourinho'dan basın toplantısında Galatasaray göndermesi: "1 dakika izledim"

Fenerbahçe’de teknik direktör Jose Mourinho ve futbolcu Milan Skriniar, UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki Feyenoord maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Transfer süreci hakkında konuşan Skriniar, "Bu süreçte hocamızın ve kulübün yaptıkları anlamlı. Bu takımın kaptanlarından biri olduğum için gurur duyuyorum. Önemli olan takım, takım için elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum." dedi.

GALATASARAY GÖNDERMESİ

Mourinho, ligin ilk haftasındaki Galatasaray maçını izleyip izlemediği ve hakem performansı sorulması üzerine, "Galatasaray maçının sadece 1 dakikasını izledim. Sonrasında pazar günü Göztepe maçını izledim, çünkü hafta sonu oynayacağımız rakibimiz." ifadelerini kullandı.

TALİSCA VE İSMAİL'DE SON DURUM

"Başlangıç için hedefimiz play-off'a kalmak. Play-off'a kaldıktan sonra lig aşamasına kalmak. Maç maç bakmamız gerekiyor." diyen Mourinho futbolcuların son durumu hakkında da bilgi verdi.

Mourinho, Talisca'nın durumu İsmail'den daha iyi. En kısa sürede iyileşip bu maçta hazır olmak için çalıştı. İsmail, ondan daha sonra sakatlandı. İyileşme anlamında Talisca'nın arkasında ama bizim için kulübede bir opsiyon. Onların ikisinin de geri dönmesi güzel. Yarın ilk maçtaki oyuncuların aynısı ve Talisca ile İsmail olacak elimizde." dedi.

KEREM AKTÜRKOĞLU AÇIKLAMASI

Mourinho, gündemdeki Kerem Aktürkoğlu transferi hakkında ise şöyle konuştu:



"Kerem'i tanıyorum ama kendisi Benfica'nın oyuncusu. Portekiz Ligi'ni ve oyuncuyu çok iyi tanıyorum."