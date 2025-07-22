Mourinho'dan Beşiktaşlıları kızdıracak açıklama: Artık rahatsız etmeyecek!

Tecrübeli teknik adam, "İç piyasanın farkındayım ama gerçeklerin de farkındayım! Portekiz'de büyük hedefleri olan genç bir oyuncu için Türkiye'nin favori bir pazar olduğunu düşünmüyorum." dedi.

NELER YAŞANDI?

Benfica forması giyen Orkun Kökçü, Auckland City maçında 62. dakikada oyundan çıktığı sırada teknik direktör Bruno Lage'ye tepki göstermişti.

Lage ile Orkun arasındaki tartışma saha kenarında devam etti ve o anlar yayına yansımıştı. Lage'nin de bu anlarda, 24 yaşındaki futbolcuya sus işareti yaptığı görülmüştü.

Lage, yaşanan krizle ilgili şu ifadeleri kullanmıştı:



"Kazanma arzusu... Orkun Kökçü kazanmak ve daha fazla gol atmak istiyordu ancak Renato'nun oyuna girmesi gerektiğine karar verdik. Oyuncuların formlarından bağımsız olarak, kararı ben veririm. Önceki maçta Renato ile başladık ve Kökçü oyuna sonradan girdi ve bize yardım etti. Bugün de böyleydi. Herkes daha fazla gol atmak istiyordu."