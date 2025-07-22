Mourinho'dan Beşiktaşlıları kızdıracak açıklama: Artık rahatsız etmeyecek!
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'dan Beşiktaşlıları kızdıracak açıklama geldi.
Jose Mourinho, Portekiz basınına gündeme dair açıklamalarda bulundu.
Canal 11'e konuşan Mourinho, Portekiz'den transfer yapma olasılığına cevap verdi.
Tecrübeli teknik adam, "İç piyasanın farkındayım ama gerçeklerin de farkındayım! Portekiz'de büyük hedefleri olan genç bir oyuncu için Türkiye'nin favori bir pazar olduğunu düşünmüyorum." dedi.
"ARTIK ONU RAHATSIZ ETMEYECEK"
Beşiktaş'ın Orkun Kökçü transferi hakkında da konuşan Mourinho, "Orkun Kökçü evine gidiyor, erken ayrılıyor. İyi kazanıyor ve artık Bruno Lage'yi rahatsız etmeyecek." ifadelerini kullandı.
NELER YAŞANDI?
Benfica forması giyen Orkun Kökçü, Auckland City maçında 62. dakikada oyundan çıktığı sırada teknik direktör Bruno Lage'ye tepki göstermişti.
Lage ile Orkun arasındaki tartışma saha kenarında devam etti ve o anlar yayına yansımıştı. Lage'nin de bu anlarda, 24 yaşındaki futbolcuya sus işareti yaptığı görülmüştü.
Lage, yaşanan krizle ilgili şu ifadeleri kullanmıştı:
"Kazanma arzusu... Orkun Kökçü kazanmak ve daha fazla gol atmak istiyordu ancak Renato'nun oyuna girmesi gerektiğine karar verdik. Oyuncuların formlarından bağımsız olarak, kararı ben veririm. Önceki maçta Renato ile başladık ve Kökçü oyuna sonradan girdi ve bize yardım etti. Bugün de böyleydi. Herkes daha fazla gol atmak istiyordu."
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