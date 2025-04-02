Mourinho'dan Galatasaray derbisinde 2 değişiklik

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe, sahasında Galatasaray ile karşılaştı. Teknik Direktör Jose Mourinho, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında oynanan Bodrum FK maçı 11'inden tek değişikliğe gitti. Defansta Mert Müldür'ün yerine Çağlar Söyüncü forma giyerken, orta sahada İrfan Can Kahveci'nin yerine Fred görev aldı.



ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ 3 MAÇ SONRA 11'DE



UEFA Avrupa Ligi'nde Rangers ile oynanan ilk maçta sakatlanarak oyundan çıkan Çağlar Söyüncü, formasına kavuştu. 28 yaşındaki defans, 3 maç sonra sahaya çıktı. Derbi hazırlıkları kapsamında takımla birlikte çalışan Çağlar, derbiye de 11'de başladı. Bodrum FK maçında hafif sakatlığı bulunan ve kadroda bulunmayan Fred de Galatasaray'a karşı 11'de yer aldı.