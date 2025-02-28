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Mourinho'dan Galatasaray'a tazminat davası

Fenerbahçe teknik direktör Jose Mourinho, Galatasaray kulubüne 1 milyon 907 bin lira manevi tazminat davası açtı.

Mourinho'dan Galatasaray'a tazminat davası

Kulübü, teknik direktör 'nun kişilik haklarına yapılan saldırı sebebiyle Kulübü'ne 1 milyon 907 bin Türk Lirası manevi tazminat davası açtığını açıkladı.

Sarı-lacivertli ekipten yapılan açıklama şu şekilde:

"Fenerbahçe Spor Kulübü avukatları aracılığıyla Teknik Direktörümüz Jose Mourinho’nun kişilik haklarına yapılan saldırı sebebiyle Galatasaray Spor Kulübü’ne Jose Mourinho tarafından 1 milyon 907 bin Türk Lirası manevi tazminat davası açıldığını kamuoyuna duyururuz."

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