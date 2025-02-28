Mourinho'dan Galatasaray'a tazminat davası

Fenerbahçe Kulübü, teknik direktör Jose Mourinho'nun kişilik haklarına yapılan saldırı sebebiyle Galatasaray Kulübü'ne 1 milyon 907 bin Türk Lirası manevi tazminat davası açtığını açıkladı.



Sarı-lacivertli ekipten yapılan açıklama şu şekilde:



"Fenerbahçe Spor Kulübü avukatları aracılığıyla Teknik Direktörümüz Jose Mourinho’nun kişilik haklarına yapılan saldırı sebebiyle Galatasaray Spor Kulübü’ne Jose Mourinho tarafından 1 milyon 907 bin Türk Lirası manevi tazminat davası açıldığını kamuoyuna duyururuz."