Mourinho'dan gönderme. "Neyse ki yalancı oyuncularım var"
23.11.2026 19:45
Mourinho, mevcut maç programının bütün oyuncuları zorladığını ve sakatlık riskini yükselttiğini belirtti.
Real Madrid Teknik Direktörü Jose Mourinho, maç yoğunluğu ve seyahat koşulları nedeniyle yaşadıkları sıkıntılara rağmen bazı oyuncuların takıma destek için bunları gizlediğini açıkladı.
Şampiyonlar Ligi'nde yarın Hollanda ekibi PSV Eindhoven ile karşılaşacak olan Real Madrid Teknik Direktörü, yoğun fikstür ve seyahatlerin oyuncular üzerindeki olumsuz etkilerini dile getirdi.
Uluslar Ligi maçlarının ardından lige hazırlanmak için çok kısa bir zamanları kaldığının altını çizen Mourinho, "Seyahat koşulları, antrenman yapamamak ve maçtan yalnızca bir gün önce ilk kez bir araya gelmek. Neyse ki yalan söylemekte usta oyuncularım var; durumu öyle olmadığı halde bana oynamak için en iyi durumda olduğunu söyleyen türden oyuncular.” dedi.
Mourinho sözlerini şöyle sürdürdü: “Onları seviyorum ama zorlanmalarına rağmen tamamen formda olduklarını söylüyorlar. Son dakikalarda ve uzatma bölümünde herkes bitkindi ama yüksek bir moralle oynadılar. Normal şartlarda böyle maçları kazanamazsınız.”
Mourinho, Arda Güler ve Bellingham'ın Celta Vigo maçı sonrası fiziksel olarak tükenmiş durumda olduklarını dile getirmişti.
Portekizli teknik adam Celta Vigo maçı sonrası da, "Bazı oyuncularımızın fiziksel olarak en iyi seviyede olmadıklarını fark ettim. Devam edebilmek için sonuna kadar çabaladılar. Arda Güler ve Bellingham, maç sonunda tamamen tükenmişti! Tükenmiş durumdalar" ifadelerini kullanmıştı.
Mourinho, Bayern Münih'te Harry Kane ve PSG'de Desire Doue'nin sakatlıklarının sebebinin de bu fikstürün getirdiği şartlar olduğunu söylemişti.