Şampiyonlar Ligi'nde yarın Hollanda ekibi PSV Eindhoven ile karşılaşacak olan Real Madrid Teknik Direktörü, yoğun fikstür ve seyahatlerin oyuncular üzerindeki olumsuz etkilerini dile getirdi.

Uluslar Ligi maçlarının ardından lige hazırlanmak için çok kısa bir zamanları kaldığının altını çizen Mourinho, "Seyahat koşulları, antrenman yapamamak ve maçtan yalnızca bir gün önce ilk kez bir araya gelmek. Neyse ki yalan söylemekte usta oyuncularım var; durumu öyle olmadığı halde bana oynamak için en iyi durumda olduğunu söyleyen türden oyuncular.” dedi.

Mourinho sözlerini şöyle sürdürdü: “Onları seviyorum ama zorlanmalarına rağmen tamamen formda olduklarını söylüyorlar. Son dakikalarda ve uzatma bölümünde herkes bitkindi ama yüksek bir moralle oynadılar. Normal şartlarda böyle maçları kazanamazsınız.”