Mourinho'dan "Göztepe maçı için erteleme talebi olacak mı?" sorusuna yanıt

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında Hollanda'nın Feyenoord ekibini 5-2 mağlup ederek play-off turuna yükseldi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, maçın ardından mücadeleyi değerlendirdi.

Duygusal anlamda yoğun bir maç yaşadıklarını vurgulayan Portekizli çalıştırıcı, "Bir noktada 3-1 geriye düşmüştük. Takım inancını korudu, maçı çevirmeyi başardık. İkinci gol yemememiz bir goldü. Bu gol son dakikalarda maçın duygusunu artırdı. Bazı oyuncular için 90 dakikayı oynamak kolay değil. Duran daha fazlasını yapamazdı. Bir sonraki turu unutup Göztepe maçına odaklanmalıyız." ifadelerini kullandı.

"İKİ MAÇIN ERTELENMESİ FAZLA OLUR"

"Hocanın Göztepe maçı için bir erteleme talebi olacak mı?" sorusuna şu yanıtı verdi:



"Hayır, böyle bir düşüncem yok. Bir maçın ertelenmesi bize yeterli oldu. Hem kendimiz hem Türk futbolu içi bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. İki maçın ertelenmesi fazla olur. Göztepe gibi bir rakip, Şampiyonlar Ligi elemeleri arasında oynamak isteyeceğiniz sonra rakiptir ama yapacak bir şey yok."