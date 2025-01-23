Mourinho'dan hakem eleştirisi: "İki kırmızı kart vermesi gerekiyordu"

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Olimpik Lyon ile 0-0 berabere kaldı.

Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Jose Mourinho, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

Portekizli çalıştırıcının açıklamaları şöyle:

"İKİ KIRMIZI KART GÖSTERİLMESİ GEREKİYORDU"

"Maç içerisinde iki defa kırmızı kart gösterilmesi gerekiyordu. Hakem yanlış kararlar verdi. VAR da onu uyarmadı. Kumbedi'nin Szymanski'ye yaptığı hareket net bir kırmızı kart.

"UFC DÖVÜŞLERİNDEKİ GİBİ BOĞAZINDAN TUTTU"

Daha sonra Niakhate'ye hatalı bir kırmızı kart verdi ama VAR bu kez doğru karar vererek kararı düzeltti. Sonra aynı Kumbedi, hızlı hücumda Szymanski'yi UFC dövüşlerindeki gibi boğazından tutarak yere düşürdü ama yine sarı kart görmedi ve oyundan atılmadı.

"HAKEMİN BÜYÜK ETKİSİ OLDU"

Hakemin maç üzerinde büyük bir etkisi olduğunu düşünüyorum. Hakem ve VAR ile ilgili yorum yapmadan maçı konuşmanın imkansız olduğunu düşünüyorum.Hakemin maça büyük bir etkisi oldu ve 11'e 11 oynarken zor bir maç oldu.

"BRIGHT VE AMRABAT'I KAYBETTİK"

Çok yetenekli oyuncuları var hücumda. Savunmada genç oyuncumuz oynadı, Maximin 3 haftadır idman yapamıyordu. Bir sonraki maçta tur atlamak için beraberlik yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Bright ve Amrabat'ı kaybettik ama önümüzdeki maçta tur atlamak için savaşmak zorundayız.