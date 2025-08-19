Mourinho'dan maça saatler kala Kerem Aktürkoğlu sorusuna yanıt: "Böyle bir ihtimal var"
Benfica maçı öncesi açıklamalarda bulunan Mourinho, Kerem Aktürkoğlu transferi hakkındaki soruya yanıt verdi.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Şampiyonlar Ligi play-off turunda karşılaşacakları Benfica maçı öncesi konuştu.
Yarın akşam saat 22.00'da Kadıköy'de sahaya çıkacak sarı lacivertlilerde Mourinho tur şansını şu sözlerle değerlendirdi:
"Benfica'nın kalitesini biliyorum. Birçok faktör var ve bu faktörler Benfica'yı önde tutuyor olabilir. Rakibimize saygı duyduğumuz için favoriyiz demek istemiyorum. Her şeyimizi vereceğiz. İki maçın sonunda Şampiyonlar Ligi'ne kalmak istiyoruz. Bu nedenle her şeyi deneyeceğiz."
"TÜRKİYE LİGİ VE ŞAMPİYONLAR LİGİ'NİN ÇOK BİR BAĞLANTISI YOK"
Benfica'yı elemenin ya da elenmenin etkileri hakkında, "Dürüst olmak gerekirse, Türkiye Ligi ve Şampiyonlar Ligi'nin çok bir bağlantısı yok. Şampiyonlar Ligi'nde olmak ekonomik ve marka anlamında en iyilerle oynamak çok önemli. Bu formatta 8 rakip olacak. Dolayısıyla burada oynamak çok pozitif. Şampiyonlar Ligi'nde çok pozitif şey var ama Avrupa Ligi'nde çok daha iyi şeyler yapabiliriz." ifadelerini kullandı.
"KEREM'İ FENERBAHÇE OYUNCUSU OLARAK DÜŞÜNEMEM"
Mourinho, Kerem Aktürkoğlu hakkındaki düşüncelerinin sorulması üzerine şunu yanıtı verdi:
"Kerem Aktürkoğlu yarın oynarsa Benfica için oynayacak. Lizbon'da oynarsa yine Benfica için oynayacak. Kerem'i Fenerbahçe oyuncusu olarak düşünemem. Bize karşı oynayabilir, böyle bir ihtimal var. Benfica'nın oyuncusu."
Mourinho sözlerini şöyle sürdürdü:
"Benfica, Feyenoord'dan çok daha güçlü. Feyenoord'dan 4 gol yedik ancak Benfica'dan 4 gol yersek 5 gol atamayabiliriz. Bu maçı ikinci maç olmayacakmış gibi oynayacağım.
Mert Müldür oynayabilecek durumda. İlk 11'de oynayamacak bir oyuncumuz olursa, diğer oyuncularımız onların yerini doldurabilir."
