Mourinho'dan maça saatler kala Kerem Aktürkoğlu sorusuna yanıt: "Böyle bir ihtimal var"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Şampiyonlar Ligi play-off turunda karşılaşacakları Benfica maçı öncesi konuştu.

Yarın akşam saat 22.00'da Kadıköy'de sahaya çıkacak sarı lacivertlilerde Mourinho tur şansını şu sözlerle değerlendirdi:

"Benfica'nın kalitesini biliyorum. Birçok faktör var ve bu faktörler Benfica'yı önde tutuyor olabilir. Rakibimize saygı duyduğumuz için favoriyiz demek istemiyorum. Her şeyimizi vereceğiz. İki maçın sonunda Şampiyonlar Ligi'ne kalmak istiyoruz. Bu nedenle her şeyi deneyeceğiz."



"TÜRKİYE LİGİ VE ŞAMPİYONLAR LİGİ'NİN ÇOK BİR BAĞLANTISI YOK"



Benfica'yı elemenin ya da elenmenin etkileri hakkında, "Dürüst olmak gerekirse, Türkiye Ligi ve Şampiyonlar Ligi'nin çok bir bağlantısı yok. Şampiyonlar Ligi'nde olmak ekonomik ve marka anlamında en iyilerle oynamak çok önemli. Bu formatta 8 rakip olacak. Dolayısıyla burada oynamak çok pozitif. Şampiyonlar Ligi'nde çok pozitif şey var ama Avrupa Ligi'nde çok daha iyi şeyler yapabiliriz." ifadelerini kullandı.