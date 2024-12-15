Mourinho'dan Samet Akaydin kararı: Maç kadrosunda yer almadı

Fenerbahçe, Süper Lig'in 16. haftasında Başakşehir ile karşı karşıya geliyor.

Athletic Bilbao mücadelesindeki hatasından dolayı taraftarlar tarafından tepki gören Samet Akaydin, sarı-lacivertlilerin kadrosunda yer almadı.

Avrupa Ligi karşılaşmasının ardından teknik direktör Jose Mourinho, Samet Akaydin'i koruması gerektiğini ve oynatamayacağını söylemişti.

Portekizli çalıştırıcı açıklamasında, "Önümüzdeki maçta Fred, Oğuz, Kostic geri dönecek. Samet'i korumam gerekiyor. Evimizdeki maçta oynatamam onu. Onu korumam gerekiyor. 3-4-5 değişliklik olacak ama henüz düşünmedim. Başakşehir'i iyi biliyorum. Eğer uyuyabilirsem yarın, eğer uyuyamazsam bugün analiz etmeye başlayacağım. Becao, oynamadığı için soruyorsunuz. Her stoperin farklı özellikleri var. Oyun kurmayı seven stoperleri severim. Bunu yaparken de bazı riskler alıyoruz. Becao bu anlamda farklı bir stoper. Ben oyuncularımdan mutluyum." ifadelerini kullanmıştı.