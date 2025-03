Mourinho'dan Samsunspor maçında 5 değişiklik

Kalede Dominik Livakovic formasına kavuşurken, İrfan Can Eğribayat kulübede yer aldı. UEFA listesinde olmayan Oğuz Aydın, Bright Osayi-Samuel'in yerine Süper Lig'de yeniden 11'de başlarken, Yusuf Akçiçek'in yerine de Alexander Djiku şans buldu.

SARI-LACİVERTLİLERDE EKSİKLER



Sakatlıkları nedeniyle uzun süredir takımdan ayrı olan Jayden Oosterwolde ve Rodrigo Becao'nun yanı sıra Diego Carlos ve Çağlar Söyüncü'nün de tedavileri sürüyor. Allan Saint-Maximin ile Cenk Tosun teknik heyet kararıyla kadroya alınmadı.



FENERBAHÇE'NİN 11'İ



Fenerbahçe mücadeleye; "Dominik Livakovic, Mert Müldür, Milan Skriniar, Alexander Djiku, Oğuz Aydın, Sofyan Amrabat, Fred, Filip Kostic, Dusan Tadic, Anderson Talisca ve Edin Dzeko" 11'i ile başladı.

Sarı-lacivertlilerde İrfan Can Eğribayat, Yusuf Akçiçek, Burak Kapacak, Bright Osayi-Samuel, Levent Mercan, İsmail Yüksek, Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci, Sebastian Szymanski ve Youssef En Nesyri ise yedek bekledi.



LİVAKOVİC, 15 MAÇ SONRA SAHADA



Hırvat kaleci Dominik Livakovic, Samsunspor karşılaşmasıyla birlikte formasına kavuştu. Livakovic'in Konyaspor maçında yaşadığı sakatlık sonrasında kalede İrfan Can Eğribayat yer aldı. Süper Lig'de 7 maç kaçıran 30 yaşındaki kaleci, Avrupa Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası dahil toplam 15 maç sonra 11'de görev aldı.