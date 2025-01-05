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Mourinho'dan Süper Lig yorumu: "Toksik bir lig"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Hatayspor'u 2-1 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından Süper Lig'in toksik bir lig olduğunu ve puan farkının sadece oynanan futboldan kaynaklanmadığını söyledi.

Mourinho'dan Süper Lig yorumu: "Toksik bir lig"

, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Hatayspor'u 2-1 mağlup etti.

Mücadelenin ardından sarı-lacivertlilerin teknik direktörü açıklamalarda bulundu.

Mourinho'nun açıklamaları şöyle:

"Çok iyi oynadık. Maçın başından sonuna kadar domine ettik. Yarım şans pozisyonlarda bile şanssızlık yaşadık. Çok fazla pozisyona girdik. Son paslarda iyi olamadık. 2-1 bitmesi garip. Pratik olarak iyi bir sonuç ama 6, 7, 8 olabilirdi. Oyuncularım ellerinden geleni yaptık. Renkler farklı olsaydı maç 11'e 8 bitebilirdi.

"TOKSİK BİR LİG"

Oynadığımız lig toksik bir lig. Rakipler de bunu biliyor. Başka rakiplere karşı nasıl oynayacaklarını biliyorlar. Son 2 maçta 5 kırmızı kart olması gerekiyordu. Bizim oyuncularımız bunu biliyor. Gerçeği söylemekten neden korkuyorsunuz? Bu ülkede insanlar neden korkuyor? Puan farkı sadece oynanan futboldan mı kaynaklanıyor?"

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